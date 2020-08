Fernando Simón responde al País Vasco: "Nos enfrentamos a un problema de comunicación claro"

Sigue el debate. ¿Estamos o no estamos ya en la segunda ola? El País Vasco ha anunciado este jueves que su territorio ya está inmerso en ella, pero a Fernando Simón sigue sin convencerle esa “figura semántica” y ha planteado sus diferencias con la consejera de Salud vasca.

“Yo tengo una percepción diferente, creo que ha dicho que estamos en riesgo de llegar a una segunda ola. Es cierto que tienen un aumento importante de casos, pero un porcentaje importante son casos asintomáticos; de hecho el País Vasco ha notificado un 81% de sus casos como asintomáticos en la última semana”, ha comenzado explicando en respuesta a las palabras de la responsable autonómica.

Simón, que recientemente apuntó si estamos en una segunda ola, no lo parece, ha insistido en que “podemos llamarlo casos asociados a los brotes, transmisión de fondo hasta cierto punto controlada, pero llamarlo segunda ola, hasta que no tengamos una transmisión comunitaria descontrolada, asociada a brotes, y que tengamos claro que estamos detectando lo que antes no, yo prefiero ser prudente”.

“No porque la segunda ola sea diferente, sino porque se pueden generar percepciones de riesgo mayores”, ha continuado. Para el epidemiólogo, “llamarlo segunda ola tiene un componente técnico, yo no lo llamaría segunda ola por ello, pero hay una parte de concepto que es semántica, una misma situación puede llamarse segunda ola en unas zonas y otras no. No creo que haya que hacerlo un mito de a ver si llegamos o no”.

Aquí ha dejado una reflexión: “Detectando mucho más nos enfrentamos a un problema de comunicación claro. Si hubiéramos detectado con esta intensidad hace dos meses ahora seguiríamos viendo un descenso de casos. Debemos tener cuidado con el mensaje”.

Al hilo de la segunda ola y la transmisión comunitaria, Fernando Simón ha puesto ‘deberes’ a la sociedad “antes de septiembre, antes de volver a clase o al trabajo: tratar de llegar con la menor transmisión comunitaria posible

Si en septiembre se produce cierta transmisión derivada de la vuelta a la actividad laboral, que el punto de partida será menor”, ha pedido.