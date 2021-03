La ciudad no va a morir, pero el coronavirus muestra que tiene que cambiar

Para qué se necesitan torres de oficinas si todos estamos en videollamadas. Quién volverá a subirse a un vagón de metro lleno. Qué pasará con los restaurantes a los que no se puede ir, a los que no se sabe ya si se quiere ir, con lo calentito y bien empaquetado que llega todo a casa. Cómo será, en resumen, el futuro de unas ciudades convertidas por el coronavirus en enormes esponjas de enfermedad y miedo, en “ratoneras” de las que muchos dicen querer escapar.

La pandemia ha recordado a los habitantes de las ciudades la enorme imperfección del lugar en el que viven. Pero las cifras no mienten: según datos de UN-Habitat, la urbanización del mundo seguirá avanzando en la próxima década y más del 60% de la población vivirá en núcleos urbanos en 2030. La ciudad no ha muerto y no va a morir, dicen los expertos, aunque la crisis actual demuestra que tiene que cambiar.

“El covid los ha puesto en el escenario de una forma más dramática”, explica el arquitecto Patxi Mangado a El HuffPost, “pero los problemas de desigualdad, de injusticia, de dificultad para el acceso a la vivienda, de déficit de espacio público… ya estaban y siguen siendo los mismos”. Su colega Belinda Tato apunta que “algunas cosas van a cambiar, otra cosa muy distinta es que cambie lo que deseamos que cambie”.

Futuro = tradición mejorada

Quizás la ciudad post-coronavirus solo sea la ciudad que tenemos (al menos en Europa) pero un poco más flexible. “En el fondo, la ciudad tradicional es la más justa y de las más sostenibles que hay”, asegura Mangado, patrono fundador de la Fundación Arquitectura y Sociedad. Él, convencido de que la arquitectura y el urbanismo deben ser un instrumento de justicia social, pone su ilusión en que los edificios se rehabiliten o construyan con esos objetivos, justicia y sostenibilidad, como leitmotiv.