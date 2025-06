Óscar López dice que el PP ha llenado la Plaza de España de "insultos y odio": "Feijóo no tira"

Europa Press via Getty Images

Ha llenado este domingo la Plaza de España de Madrid "de odio y de insultos, pero no de gente". Esa ha sido la valoracion del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha hecho sobre la manifestación del PP.

Durante su intervención en el homenaje a Pedro Zerolo cuando se cumple el décimo aniversario de su fallecimiento. "Es un orgullo que nosotros llenemos la Plaza de Pedro Zerolo de decencia, derechos e igualdad", ha manifestado.

"Ellos han llenado Plaza España de insultos, de mala leche, están muy cabreados. Nosotros llenamos esta plaza de alegría, de orgullo, de dignidad, de derechos, de igualdad. Y os digo, la vida va a seguir igual. Ellos insultando, ellos enfangando y nosotros subiendo las pensiones, subiendo el salario mínimo, subiendo el ingreso mínimo, batiendo el récord de empleo", ha remarcado.

El ministro ha señalado que la derecha "está muy nerviosa" y ha bromeado con el cántico 'Tú sí que vales', que le han proferido a Ayuso en la manifestación popular. "Feijóo ponía cara de '¿y yo?'. Cuidado que veo muchos nervios", ha indicado.

En este sentido, ha afirmado que entiende los nervios de Feijóo porque "no tira" y ha advertido que "por un lado se lo come Vox y por el otro Ayuso". "La que han montado para la manifestación. Ya está, ya la han hecho", ha asegurado. López ha reconocido que es un orgullo tener a referentes socialistas como Pedro Zerolo, mientras que en el acto popular "están pensando en Esperanza Aguirre o en Aznar". "Es un gusto estar en el lado correcto de la historia. Cada uno con su pareja", ha subrayado.

En su intervención, López ha recordado a Pedro Zerolo y ha asegurado que si estuviese presente "lo primero que haría sería defender la paz en Gaza y condenar los ataques de un gobierno genocida". "Frente a los del odio, siempre con la paz", ha insistido.

"Pedro pasó por este mundo no solamente conquistando derechos para millones de personas, sino haciéndonos mejores a todos. Y no hay mejor causa en política que hacer eso. Desde luego, otros no sé muy bien para qué entran, para defender privilegios", ha comentado López, que ha apuntado que Zerolo estaría "muy orgulloso" de la labor que está realizando el Gobierno.