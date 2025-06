El PP vuelve a salir a la calle junto a miles de personas para pedir a Sánchez que "convoque elecciones"

Miles de personas han acudido este domingo a la Plaza de España de Madrid a la concentración que ha convocado el Partido Popular contra la "degradación" del Gobierno de Pedro Sánchez, bajo el lema 'Mafia o democracia'.

Según ha informado RTVE, Delegación del Gobierno ha cifrado en 50.000 personas el numero de asistentes a la concentración, mientras que desde Génova elevan la cifra al doble, hasta los 100.000 manifestantes.

Una concentración que ha encabezado el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, y en la que ha estado arropado por los presidentes autonómicos y regionales del Partido Popular, así como por los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar. Entre el público, también se encontraba el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps.

El presidente del PP se ha quitado las gafas al subir al escenario y ha empezado asegurando que le gusta la Moncloa "porque está en la carretera de A Coruña". "Sois conscientes de que España está cansada, pero no está rendida", ha indicado.

Feijóo ha defendido que lo importante es que los asistentes a la manifestación "hablen alto y claro". "Por eso, más de 100.000 personas, en el mes de junio y con este calor, estamos aquí", ha razonado.

"He pedido no ondear en esta plaza las siglas de un partido. ¿Sabéis por qué? Porque no es ideología concreta la que venimos a reivindicar. No estamos aquí para defender un partido. Estamos aquí para defender a nuestro país, por algo que nos une a todos y que realmente transciende a cualquier partido", ha expuesto.

Feijóo ha explicado que "quiero deciros qué podemos hacer". "El Estado funcionará, los españoles responderán y yo estaré a la altura de este gran país", ha expresado, antes de decir que "a mí no me sobra ningún español". "Creo en una nación sin muros y junto los vamos a derribar para que con sus escombros construyamos otra vez los puentes de la honestidad", ha añadido.

"Señor Sánchez, deje de esconderse, deje de huir. España sabe demasiado de lo que han hecho. Por eso le digo, ríndase a la democracia, convoque elecciones, las queremos ya. Nadie le votó para hacer esto, ni los suyos. Hágalo si es tan demócrata como dice", ha retado.

Ayuso cree que España "no es plurinacional"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado duramente contra el Gobierno y le ha acusado de agitar "el pasado". "Normalizan el crimen y criminalizan la vida normal. De eso va lo que está sucediendo en España", ha señalado.

"Lo último que le faltaba a España era un Gobierno corrupto. Pensábamos que el apagón no podía dejar a España peor y sí, con Pedro Sánchez todo es posible", ha asegurado, antes de hablar de "dictadura".

Ayuso ha explicado que "las dictaduras entran a sorbos, poquito a poquito, aparentemente inofensiva". "Qué más da apartar a la Guardia Civil de varias regiones. Qué más da que amnistíen a golpistas y a corruptos si es por la convivencia. Así es cómo se entra en los estados dictatoriales", ha añadido.

"En la España de Sánchez, el que discrepa es marginado. Sea del partido que sea, sea un periodista o un artista. Esa no es España. La herencia de Sánchez la vamos a pagar por décadas. Todo ese deterioro político tiene que llegar a su fin", ha razonado.

Ayuso ha terminado diciendo que "España no es plurinacional, no somos extranjeros en nuestra casa". "Qué no daría cualquier otra nación por tener lo que nosotros tenemos. Basta ya de arrinconar a los españoles", ha sentenciado.

Almeida califica a Sánchez como "capo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, también ha intervenido en el acto y, además de llamar "capo" a Pedro Sánchez, ha acusado al Gobierno de estar "un poco enfadados".

"No les gusta el lema. Dicen que no entienden lo de 'Mafia o democracia'. Se lo vamos a explicar. ¿Por qué decimos que son mafia? Porque en ese edificio de ahí, en la Torre Madrid, Jessica tenía su nido de amor con Ábalos pagado por todos vosotros", ha señalado, antes de cantar con los presentes "Pedro Sánchez, dimisión".

Almeida ha criticado que "frente a Pedro Sánchez queremos democracia y eso es lo que estamos diciendo hoy aquí". "Esta es la mejor prueba de que ni nos vamos a resignar ni nos vamos a rendir. No nos van a callar ni nos vamos a callar", ha reiterado.

