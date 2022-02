Garamendi (CEOE) presiona para que no se toque la reforma laboral en la recta final de su votación

Además, ha justificado este argumento dejando entrever que cualquier cesión a Esquerra afectaría también a lo acordado por Comisiones Obreras (CCOO) y UGT. “Por la misma razón que digo que no toquen lo mío, también estoy diciendo que no toquen lo que los sindicatos han planteado”, ha defendido Garamendi.

Antonio Garamendi (CEOE), sobre la reforma laboral: "No he llamado a nadie para que voten o dejen de votar (...) En la política no vamos a entrar" https://t.co/rscwNdtsL3 #LHGaramendi pic.twitter.com/GjYWZMh2Re

La aritmética de la votación en el Congreso

Tanto ERC, Bildu, BNG como la CUP habían mostrado su rechazo a la aprobación de la reforma laboral tal y como está, después de presentar una suerte de ultimátum en el Congreso en forma de un manifiesto conjunto. En dicho documento han realizado una serie de reclamaciones para modificar la legislación laboral que se someterá a votación este jueves en las Cortes.

Ante una posible suma distinta con fuerzas políticas, Garamendi ha apuntado que él “no ha llamado a nadie” para influir el sentido del voto. No obstante, después de que el periodista le expusiese que desde la CEOE se han estado reuniendo con Ciudadanos o con el Partido Popular, el presidente de la organización empresarial ha replicado que “yo he dicho que no he llamado, a mí me han llamado”.