Sectores del PP se remueven contra García Egea: “Hay un clamor contra él”

El ‘número dos’ del partido está en el punto de mira de muchos. “Hay un clamor contra él”, dice un dirigente territorial. Y es que se repiten varios errores en su contra: el fiasco de la votación de la reforma laboral, perpetrado por su fiel Alberto Casero, y la campaña de Castilla y León, en la que no se llenan los actos y en la que la dirección nacional no tiene tirón apenas. Las cámaras sólo se agolpan cuando pisa el terreno Isabel Díaz Ayuso, de la que está tirando Alfonso Fernández Mañueco, por encima del núcleo duro de Pablo Casado.

A pesar de que la dirección del PP siga insistiendo en la teoría del pucherazo, muchos en el partido internamente critican el fiasco de la votación, que se perdió por el voto erróneo del diputado Alberto Casero, que es una persona de la máxima confianza de García Egea. Además, se reprocha la actitud de los dos durante estos meses en muchas regiones, al controlar los procesos de renovación. Hasta se les echa en cara las formas que han tenido con muchos dirigentes territoriales, acusándoles de buscar principalmente aliados para el día después de las elecciones si pierden.

Prosigue el retrato interno del PP: “García Egea ha intentado quitar de en medio a muchos barones del PP. Mañueco no era santo de su devoción, todavía le pueden quitar la silla”. “Estamos en una situación muy delicada”, subraya esta fuente ante los días que llegan.

Muchos el PP, no obstante, siguen confiando en que ganarán y que podrán gobernar, pero no con el resultado idílico que se planteó en un primer momento de casi mayoría absoluta al estilo de Isabel Díaz Ayuso sumando más que todas las izquierdas. “No me gusta lo que veo, en los actos no hay tanta gente”, considera un curtido representante del PP que lleva varias batallas electorales a pie de calle organizando actos.

Y es que hay sectores del partido que no terminan de entender la campaña que se ha planteado en Castilla y León. No es una tierra baladí: el propio Casado es de allí. La estrategia está haciendo que vayan de más a menos, las encuestas no dejan de bajar y se quedan en manos de Vox. De hecho, una crítica extendida es que no se ha encontrado el punto de cómo frenar a los de Santiago Abascal, que sigue creciendo en los barómetros a pesar de tener un candidato muy flojo. Además, nadie sabe oficialmente qué se hará al día siguiente si es necesario meter a la ultraderecha en un Gobierno de coalición. No hay directrices.