Gasolina 95 y Gasolina 98: ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué una es más cara?

Tal y como explica José Cortes, presidente de la Asociación de Gasolineras Libres ( AGLA ), el precio dependerá “de la estabilidad del mercado y ahora es inestable al 100%” por lo que “hasta que no aumente la producción vamos a seguir sufriendo” estas subidas que “no las había conocido nunca”.

Estos expertos añaden que no existe un gran problema a la hora de echar gasolina 95 a un coche que le corresponda la de 98 y al revés, aunque hacerlo puede -a la larga- ser perjudicial. Si hay una equivocación de forma aislada no ocurre nada, pero si se repite puede a ir peor. Eso ocurriría si se echa gasolina 95 en un motor que requiere 98, ya que puede reducir el rendimiento del motor y aumentar el consumo. Si es en el sentido contrario, poner la de 98 a un vehículo que funcione con la de 95 no pasa nada: ni beneficia al motor ni se saca ningún provecho. Todo lo contrario, será derrochar dinero ya que la de 98 es más cara.