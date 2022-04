Luego, cuando Griso ha llegado al plató del programa, ha desvelado lo que Sánchez le ha dicho ya fuera de cámara: “Esto lo puedo contar. Esto, en fin, ya forma parte del off the record lo que ha pasado después de la entrevista. Pero me dice: ’Ya sabía yo que que la pullita esa me iba a caer”.

“Es que mira que he entrevistado al candidato Pedro Sánchez muchas veces, hasta nos hemos pasado un fin de semana juntos, dos días y una noche. Pero se me ha resistido como presidente”, se ha lamentado Griso.

“Hoy por fin me he quitado esa espina y me ha prometido que va a haber más. Y no solo eso: le he arrancado una entrevista para Carlos Alsina. Que le dicho: ’Oye, que Carlos será también calentando en la banda”, ha añadido.