Guía para entender el embrollo político tras la coalición de izquierdas en Andalucía

Porque los partidos que aparecen registrados ante la Junta Electoral en la coalición son Izquierda Unida, Más País, Equo, Iniciativa del Pueblo Andaluz... pero no Podemos ni Alianza Verde .

¿Qué ha pasado?

La Junta Electoral de Andalucía no ha permitido la inclusión de Podemos ni de Alianza Verde en la coalición Por Andalucía por no haber llegado a tiempo la solicitud de registro con estos dos partidos.

Pese a que desde Podemos e IU se intentaba tranquilizar asegurando que se trataba de un problema “técnico” y que era subsanable, los distintos recursos y escritos presentados por los integrantes de la coalición han sido rechazados sistemáticamente por la Junta Electoral, que no ha permitido la inclusión del partido morado en Por Andalucía.

¿Qué implicaciones tiene?

Pero al no haber sido registrado legalmente en la nueva coalición, Podemos va a tener complicado acceder a esos fondos y está por ver si Por Andalucía puede recibir el dinero que les correspondía a Podemos e IU o sólo recibirá la parte de IU.

¿Tanto lío sólo por esto?

No. O, al menos, no sólo. El lío ha venido porque, mientras en Andalucía los miembros de la coalición se conjuraban en torno al proyecto político, al margen del embrollo legal con la candidatura, desde Madrid comenzaba a generarse un ruido totalmente inesperado.

″¿Qué pienso yo? Que quizás la próxima vez estaría muy bien hacer unas primarias para no tener que pasar por esta vergüenza”, argumentó Iglesias, quien añadió que “Yolanda ha sido clarísima y cristalina y toca obedecer”.

“Podemos contribuyó a traer a España una cosa que no era frecuente, que son las primarias, y hemos vuelto a los partidos, los despachos, las puñaladas, los registros, las filtraciones, yo digo, tú dices... Esto, si hubiera un sistema de primarias, no lo tendríamos y no habría por qué tener dedazos y situaciones como las que estamos viviendo en estos momentos”, criticó.