Guillermo, el heredero al trono favorito de los británicos salta a la palestra

Salud mental, fútbol y crisis climática

En 2021, participó en el documental Prince William: A Planet For Us All, donde habló largo y tendido sobre diferentes causas medioambientales. El príncipe no ha dudado en criticar la nueva carrera espacial que han emprendido multimillonarios como Jeff Bezos, recordando que “las grandes mentes deberían centrarse en arreglar este planeta, no en buscar otro al que irse a vivir”.