Harvey Weinstein da positivo por coronavirus, según medios estadounidenses

Spencer Platt via Getty Images El productor Harvey Weinstein, en el tribunal de Nueva York el 24 de febrero de 2020.

El famoso productor de Hollywood caído en desgracia Harvey Weinstein, condenado a cumplir 23 años de prisión por delitos sexuales tras un juicio en Nueva York, dio positivo en la prueba del coronavirus, según reportan medios locales.



Weinstein, que está en la cárcel Wende Correctional Facility en el condado de Erie y cuya salud ha sufrido varios quebrantos, es uno de dos reclusos que han arrojado positivo al COVID-19 en esa prisión, en el norte del estado.



Según los medios locales, que citan a funcionarios familiarizados con el caso, el premiado productor se habría contagiado con el virus cuando ingresó al sistema penitenciario estatal el miércoles pasado desde Rikers Island, la cárcel municipal de Nueva York.



Ha trascendido a la prensa que en Rikers también varios reclusos así como personal han dado positivo y que habría al menos 38 contagiados. Este sábado, la presidenta de la junta de directores de las prisiones de la ciudad, Jacqueline Sherman, envió una carta a funcionarios del estado y la ciudad pidiendo que reclusos de bajo perfil y alto nivel de contagio fueran dejados en libertad.



El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó este domingo precisamente de que 23 reclusos de bajo perfil fueron puestos en libertad y que se evalúa la situación de otros 200, para prevenir más contagios que siguen creciendo en la ciudad, donde ya sobrepasan los 9.000 casos.



Weinstein, el que un día fue el productor de cine más poderoso de Hollywood, fue condenado el pasado 11 de marzo a 23 años de prisión en Nueva York por violación y agresión sexual a dos mujeres tras un juicio que ha dado voz a sus víctimas y cimentado las reivindicaciones del movimiento feminista del #MeToo, que catalizó su escándalo.



El pasado 5 de marzo, día en que un jurado lo halló culpable, fue trasladado del hospital Bellevue a la prisión de Rikers, uno de los mayores y más peligrosos complejos carcelarios de EE.UU., tras ser sometido a una intervención quirúrgica para insertarle una férula en el corazón.



Tras el veredicto del jurado, Weinstein, que el pasado jueves cumplió 68, años salió con custodia policial de la corte suprema estatal de Nueva York pero no ingresó en Rikers porque sufría palpitaciones cardíacas y en su lugar fue llevado al Bellevue.



La pasada semana, el Departamento de Cárceles y Supervisión Comunitaria, que supervisa las prisiones en el estado, informó que se suspenderían las visitas a los reclusos para evitar la propagación del virus.



Esta agencia no ha confirmado la información sobre Westein ya que la ley no lo permite.