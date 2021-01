'Hola' y 'adiós' a la nieve madrileña

En Lima no nieva. No llueve, aunque el color del cielo invita a pensar en la proximidad de una tormenta. Tampoco existen las cuatro estaciones, sino que vivimos entre largos inviernos y veranos. Vivaldi no habría sonado tan bien de haber nacido limeño y nosotros no sabríamos cómo reaccionar si nos tomara por sorpresa una nevada como la de Madrid. Quizás tomaríamos las calles nuevamente, pero esta vez para arrojarnos bolas de nieve, para jugar y, de paso, agredirnos como quien juega, como quien se reconcilia a garrotazos.

En Lima no nieva, pero en el Perú sí. Y no siempre es una fiesta. Para disfrutar de la nieve debes viajar a la sierra. Tomarte las mejores fotos en los mejores paisajes. Visitar la Cordillera Blanca, conocer lagunas que están en las alturas de Huaraz y recorrer una parte del país sobre un manto blanco y democratizador. Para sufrir la nieve, en cambio, solo debes hacer una cosa: ser pobre. Cada año el frío provoca pérdidas y muertes entre la población que menos tiene. Y cada año también las autoridades hacen como que se sorprenden y los canales de televisión pasan la misma noticia, con el mismo gesto de tristeza calculada.

“¿Primera vez que ven caer nieve?”, nos preguntó el portero del edificio cuando K y yo estuvimos de vuelta. Supongo que nos delatamos fácilmente. Pura risa, pura foto, pura lengua afuera, literalmente comprobando a qué sabe la nieve madrileña y qué tan fría está. Dos veces extranjeros. “Sí, primera vez”, le respondimos con la sonrisa congelada. Y luego más fotos y más historias para Instagram. Así hasta que, un par de días después, nos cansamos de tanta nieve. Y eso fue todo.