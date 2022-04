La mujer de Hugh Jackman se pronuncia sobre los rumores de que el actor es gay

Jackman y Furness llevan casados desde 1996 y forman una de las parejas más sólidas de Hollywood. Charlando sobre las habladurías que rodean a las celebridades, Furness señaló en Not an Overnight Success que son “tonterías” y que los famosos suelen ser foco de todo tipo de comentarios negativos.

En concreto, puso el ejemplo de todas las veces que se ha dicho que el intérprete de Lobezno es homosexual. “Si fuera gay podría ser gay, no necesitaría esconderse en el armario y estaría saliendo con Brad Pitt o con quien fuera. No es que Brad sea gay, pero ya sabéis a qué me refiero”, dijo con vehemencia.