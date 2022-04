Ibai se pronuncia de forma rotunda sobre si él llevaría la Supercopa a Arabia

Lo que no haría Ibai con la Supercopa

“Yo lo que no haría es llevarme una competición española a Arabia Saudí, nunca, en mi puta vida, independientemente del dinero que me paguen”

De hecho, Llanos ha asegurado que no él no lo hubiera hecho, a pesar del beneficio económico que pudiese retornar para organizaciones o para el fútbol español.

“Yo lo que no haría es llevarme una competición española a Arabia Saudí, nunca, en mi puta vida, independientemente del dinero que me paguen”, ha remarcado el creador de contenido, caracterizado por su firme defensa de vivir y tributar en España, frente al éxodo que han protagonizado muchos de sus compañeros de gremio.

“Me da igual que me creas o no me creas, nunca en mi puta vida me he movido por dinero, jamás, y mira que he hecho dinero, como un cerdo”, ha argumentado el streamer, reconociendo que ”¿he hecho cosas por dinero? Sí. ¿Me gusta ganar dinero? Está bien, ¿qué quieres que te diga?”.