Iglesias abandona el debate electoral de la SER al no condenar Monasterio las amenazas a los políticos

El líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ha abandonado el debate de la SER en Gran Vía después de que la candidata de Vox, Rocío Monasterio, no se retractara sobre sus declaraciones en las que había cuestionado la veracidad de las amenazas recibidas por algunos miembros del Gobierno.

Iglesias, que se había negado a posar en la foto del debate al llegar, ya había advertido de que no continuaría si la candidata de Vox no condenaba los hechos. “No es aceptable que la señora Monasterio ponga en duda lo ocurrido y si no se retracta vamos a abandonar el debate”, ha manifestado. Tras la negativa de Monasterio, quien se ha reafirmado en su cuestionamiento, el candidato de Unidas Podemos ha cumplido su palabra.