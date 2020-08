Ignacio Aguado: "Belén Esteban tiene razón"

El Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva semanas con un mantra: “Barajas”. Para el Ejecutivo de Ayuso es éste y no otro el “coladero” de casos de coronavirus en la región. La princesa del pueblo —es decir, Belén Esteban— les ha dado la razón y el vicepresidente Ignacio Aguado no ha tardado en reivindicar ese altavoz.

La colaboradora de Sálvame (Telecinco) volvió este lunes de pasar unos días de vacaciones en Tenerife y recibida por la prensa rosa en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, estalló por, según ella, la ausencia de medidas de seguridad en el aeropuerto.

“Es vergonzoso. Tanto que dicen de medidas de seguridad que me expliquen cuál, porque a mí no me han hecho nada”, protestó la televisiva.

“Belén Esteban tiene razón”, ha asegurado este martes Aguado en su cuenta de Twitter, en la que ha compartido el vídeo con las declaraciones de la colaboradora.