Illa estalla y sube el tono después de que un diputado del PP le acuse de odiar a Madrid y a España

“Usted no es un ministro de Sanidad, es un activista y una marioneta del presidente del Gobierno en Cataluña”, ha arremetido el popular, que ha asegurado que Madrid lleva “más de tres semanas dando unas cifras excelentes en términos de contagios”. “Le exigimos su dimisión inmediata”, ha agregado.

Subiendo el tono, ha añadido: “Usted ha tenido responsabilidades sanitarias en dos comunidades autónomas, me permito sugerirle un poco más de humildad. Mire los datos, el problema de la comunidad autónoma de Madrid no es el instrumento legal que tuvo que adoptar el Gobierno para dar cobertura legal a decisión por mayoría de la Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El problema de Madrid son los datos. Es la situación epidemiológica. ¡Mire Europa! ¡Mire la segunda ola! ¡Mire los datos de Madrid y pongámonos juntos a combatir los datos de Madrid!”.

El ministro Salvador Illa ha dejado su habitual moderación a un lado para contestar de manera contundente. “Señoría, yo no tengo un pulso con Madrid, yo tengo un pulso con el virus”, ha comenzado, despertando los aplausos de los suyos.

Por último, ha lanzado un mensaje a Echániz: “Si usted siente estima por España no provoque divisiones entre los que también somos españoles siendo catalanes. No provoque dimisiones ni azuce fantasmas, céntrese en combatir al virus. Ponga su vehemencia y su ímpetu en combatir al virus y no en sembrar cizaña, señoría”.