"Indultos, un paso imprescindible para unir España", por Marta Flich

Hay dos puntos importantes para hablar de los indultos, que no solo es el tema del día, sino que lo será de la semana, del mes y del año. Punto número uno: los que apoyan los indultos no son necesariamente independentistas. De hecho, suelen no serlo.

Punto número dos: un alto porcentaje de los que dicen que son independentistas no lo son realmente, simplemente ejercen así dentro de un sistema donde les conviene, pero son perfectamente conscientes de que una Cataluña fuera de España estaría fuera de cualquier tratado europeo, fuera de la Unión Europea y fuera del euro. Si nosotros lo sabemos, ellos también.