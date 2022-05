Inma Cuesta habla por primera vez de su hija y de su novia

Pablo Cuadra via Getty Images

Pablo Cuadra via Getty Images

Inma Cuesta ha tratado de llevar su vida privada desde la máxima discreción y, salvo contadas ocasiones como en mayo de 2021 cuando le dedicó el premio del Festival de Cine de Alicante a su novia , no suele hacer comentarios públicos sobre su vida sentimental ni sobre su familia.

“Hemos formado una familia preciosa y estamos muy contentas”, ha señalado con respecto a ella, su pareja y la hija de ambas. Según informó entonces ABC , Cuesta y su novia habrían sido madres por fecundación in vitro y se habrían trasladado a vivir a las afueras de Madrid.

“Nunca he llevado mi vida en secreto”, ha señalado a ¡Hola! con respecto a su vida personal. “Simplemente no hablo de mi vida, pero no tengo ningún secreto”, ha zanjado.