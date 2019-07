Jesús Vázquez tendrá que pagar 2,8 millones de euros a Hacienda

La Audiencia Nacional ha condenado a Jesús Vázquez a pagar 2,8 millones de euros a Hacienda por su empresa Bopreci, una sociedad ficticia con la que pagaba menos impuestos. El presentador de Mediaset podrá recurrir la sentencia.

“El servicio que presta Bopreci para los terceros es el mismo que presta Jesús Vázquez para la entidad, servicio que por su naturaleza personalísima no podría prestar esta sino a través del demandante”, detalla la sentencia. “La estructura es doméstica y no hay oficina (...) además, no cuenta con ningún medio material”, añade.

De hecho, la sociedad tenía su sede domiciliada en la casa de Jesús Vázquez y su marido y los gastos iban a cuenta de Telecinco, cadena para la que trabaja el presentador de 53 años.

“No tenía actividad real”

Por todo ello, la única función de la empresa habría sido que Vázquez se beneficiara de pagar menos impuestos. Según recoge El Confidencial, el gallego en 2006 y 2007 habría facturado cuatro millones de euros a Telecinco a través de Bopreci, que según la Audiencia Nacional “no tenía actividad real”.

Compañeros como Loles León, Iker Jiménez o Nuria Roca se encuentran en la misma situación que Jesús Vázquez: facturaban a través de sociedades para tributar por ellas y no por IRPF, y conseguían ahorrarse casi la mitad de los impuestos.

En 2009 Hacienda comenzó a hacer inspecciones para regular este asunto y muchos de los famosos afectados decidieron acudir a los tribunales porque hicieron algo que “estaba permitido entonces”.

Es el segundo revés que afecta a Jesús Vázquez esta semana, que estrenó este jueves Me quedo contigo con muy poco éxito, según las críticas de los espectadores en redes sociales, que lo han llegado a tachar de “denigrante”.