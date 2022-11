El largo período de la grabación ha sido uno de los aspectos que más ha llamado la atención de Pablo Motos, que no ha dudado en preguntar a Joaquín Sabina cómo ha sido convivir con el director de cine durante tanto tiempo. El de Úbeda ha dejado claro que el director de Familia o Los Lunes al Sol tenía libertad para todo: “Le dije a Fernando que me sacara como quisiera, hasta cagando”. Aunque no se llega a ese extremo, sí se ve a Sabina en la ducha. “Este documental es obsceno”, apuntaba el cantautor entre risas.