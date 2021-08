Johnny Depp, sobre las acusaciones de maltrato: "Hollywood me ha boicoteado"

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Johnny Depp en la presentación de la película 'El fotógrafo de Minamata' el 16 de abril de 2021 en el BCN Film Fest.

Johnny Depp está en boca de todos después de que el pasado 9 de agosto el Festival de Cine de San Sebastián le reconociese con un premio Donostia. Las acusaciones de maltrato que recaen sobre el actor por parte de su exmujer, Amber Heard hicieron que varios colectivos, entre ellos la asociación de Mujeres Cineastas de España, criticasen el galardón por “inoportuno”.

Apenas una semana después de la polémica, el actor ha concedido su primera entrevista hablando sobre dichas acusaciones y sobre la derrota judicial frente al periódico The Sun por tacharle de “maltratador de mujeres”.

En su entrevista con The Sunday Times, el intérprete ha roto su silencio y ha calificado la polémica como un “boicot” a manos de la industria cinematográfica estadounidense ”¿Y sobre cualquier otra cosa... por el boicot de Hollywood hacia mí? ¿Un hombre, un actor, en una situación desagradable y desordenada durante los últimos años?”, respondió con respecto a la polémica.

“Todo lo que he pasado, lo he pasado. Pero, en última instancia, estas arenas en particular de mi vida han sido tan absurdas... Han sido cinco años surrealistas”, apuntó.

Lejos de dar más explicaciones, el actor ha promocionado su último proyecto El fotógrafo de Minamata, en el que da vida al fotógrafo W. Eugene Smith. “Es importante que la película sea vista y apoyada. Y si tengo una ligera idea de que no vaya a ser así, mi responsabilidad es decirlo”, sentenció.

La exmujer de Depp Amber Heard acusó en 2020 a Johnny Depp de un maltrato continuo durante su relación. Según la actriz, nunca dejó da llamarla “puta” y “zorra”. Por su parte el actor y su equipo legal calificaron a su exmujer de “sociópata” y que había defecado en su cama por haber llegado tarde a la fiesta de cumpleaños de Heard.

A pesar de que no hay una sentencia en firme, Depp empezó a ver reducido su trabajo. El pasado mes de junio se anunció que Mads Mikkelsen le sustituirá en la tercera entrega de la franquicia Animales fantásticos, escrita y producida por JK Rowling, autora de los libros de Harry Potter, que prevé estrenarse en 2022.

Tras esta noticia, Disney anunció que el actor no estará en las próximas entregas de Piratas del Caribe dando vida al mítico Jack Sparrow.

Sin embargo, el Festival de Cine de San Sebastián no ha cedido por la polémica y se ha mantenido en sus trece. El director del certamen ha señalado que Depp “no ha sido detenido, acusado o condenado por ninguna forma de agresión o violencia contra ninguna mujer”.

“Insistimos: no ha sido acusado por ninguna instancia ni jurisdicción, ni condenado por violencia contra las mujeres”, ha señalado el director del certamen donostiarra, que ha insistido en que “en los tiempos actuales, dados al linchamiento en las redes sociales”, van a defender siempre “dos principios básicos que forman parte de nuestra cultura y de nuestro ordenamiento jurídico: la presunción de inocencia y el derecho a la reinserción”.