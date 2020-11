Ábalos recalca que "no hay pacto" con Bildu para sacar adelante los Presupuestos

“Muy tranquilo, pero demoledor”, han descrito estas fuentes la intervención de Sánchez, quien ha afeado que los dirigentes territoriales no le expresen esas quejas en privado. El presidente del Gobierno ha querido dejar claro que este no es el PSOE de siempre, en referencia a las críticas de la vieja guardia socialista al funcionamiento interno del partido, pero que “siempre es el PSOE”.

El PSOE ha insistido en que el hecho de que los 5 diputados de Bildu apoyaran la tramitación en el Congreso de los presupuestos no implica que estos terminen siendo apoyados por la izquierda abertzale. Fuentes socialistas presentes en la reunión de la Ejecutiva citadas por la Cadena Ser, aseguran que el presidente del Gobierno ha lamentado la “deslealtad” de los barones que han criticado públicamente al Ejecutivo por el coqueteo con Bildu.

El PSOE ha intentado este lunes rebajar la tensión que está produciendo en algunos barones del partido el apoyo de Bildu a la tramitación de los presupuestos generales del Estado. El secretario de organización socialista, José Luis Ábalos, ha asegurado en la reunión de la Ejecutiva federal que “no hay pacto” con la izquierda abertzale para que apoye las cuentas. Aunque también ha recordado que “el Gobierno no puede renunciar a los votos de nadie”.

Ver a OTEGUI siendo clave para decidir los PGE, del Estado que combatió desde un grupo terrorista, me produce una sensación muy dolorosa. Por un lado de fracaso como país por no ser capaces de que sean irrelevantes. En lo personal iré a la farmacia a buscar un antiemético.

Ábalos ha querido apuntan que lo que hizo Bildu no fue apoyar, sino no sumarse al bloqueo. Los socialistas creen que hay dos líneas: la del la obstrucción o la del progreso para el país, que, ha dicho, necesita urgentemente unas cuentas que pongan fin a las prorrogadas desde 2018 e ideadas por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Distintas fuentes de la Ejecutiva coinciden en que se ha producido un “cierre de filas total” con el Gobierno para la aprobación de los Presupuestos. El propio Ábalos ha incidido en esta idea, pues, ha dicho, las discrepancias vienen por la escenografía del respaldo a las cuentas y no por el contenido.

“Estamos oyendo barbaridades”, ha dicho Ábalos, en referencia a estos análisis, para rematar que el PSOE solo quiere “acabar con la obstrucción” y superar la crisis social y económica derivada de la pandemia “cuanto antes”, a través de la aprobación de los Presupuestos.

“No hay pacto, no se sumaron al bloqueo”, ha subrayado sobre los de Mertxe Aizpurua, portavoz abertzale en la Cámara baja. El portavoz socialista ha puesto en valor los 198 votos contrarios a las enmiendas a la totalidad a las cuentas que armó una mayoría de 12 partidos en el Congreso más fragmentado de la democracia.

El dirigente socialista ha admitido que ha hablado con todos los compañeros que estos días han sido críticos con el apoyo de Bildu: “He hablado con todos ellos y me han manifestado que entienden la voluntad del Gobierno y no tienen intención de ser utilizados por quien no quiere a este Gobierno, ni al PSOE”.

En la rueda de prensa, Ábalos, quien en una entrevista dejó claro que Bildu ha sido más leal con las cuentas que el PP, ha explicado que lo que ha habido por parte de los abertzales es la “actitud de un grupo político que no se ha sumado a una enmienda a la totalidad”, algo que, en su opinión, no tenía más fin que “obstruir” la posibilidad de que España tenga presupuestos.