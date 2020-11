José María García habla por primera vez (y muy en su estilo) de Fernando Simón

García, que recordó que Simón es un funcionario que estaba ahí antes de que llegara al gobierno Pedro Sánchez, comenzó su crítica: “El problema es que es funcionario y la máxima del funcionario es me engañarás en el sueldo, pero no en el trabajo. A Simón le ha tocado hablar con la más fea y ha cometido errores terribles”.

En @120minutosTM José María GARCÍA arremete contra FERNANDO SIMÓN (Pedro para él) " Es un funcionario y la máxima es me engañaras en el sueldo pero no en el trabajo" #television #coronavirus pic.twitter.com/rURYspOe3X

“No puedes dar la cara y decir que no se mueva la gente y tú irte a bucear a Portugal. No puedes pedir una cosa y tú irte a hacer montaña. Yo creo que no lo piensa y como se ha instalado la mediocridad, que además de ser muy mediocres, son también torpes porque no se dejan aconsejar”, afirmó.

Para solucionarlo, indicó que tendría que tener a alguien que le aconsejara y le dijera que determinadas cosas no puede hacer: “Alguien que le diga ‘oye, esto no lo puedes hacer’, ‘cómo coño te vas a ir a Portugal con la que está cayendo’ o ‘cómo te vas a ir con Calleja como estamos’”.

García concluyó su respuesta: “Cada uno recoge lo que siembra. Y luego otra cosa, en ese puesto tienes que ser independiente y no un funcionario que solo funciona a las órdenes directas del poder político”.