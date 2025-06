Preguntan a Andrea Duro a quién votó en las elecciones y antes de responder avisa: "Me va a caer un hate"

La actriz Andrea Duro ha estado en el podcast del medio Ac2ality y ha respondido a la clásica pregunta que suelen hacer en el programa sobre política: ¿a quién votaste en las últimas elecciones?

"Es que me va a caer un hate [odio]", ha avisado antes de decir nada, en referencia a su respuesta no iba a gustar. "Respondas lo que respondas te va a caer hate o sea que...", le ha dicho una de las presentadoras.

"Me va a caer un hate... no, en realidad no me va a caer ningún hate. Voté en blanco", ha comentado después para sorpresa de las dos presentadoras del podcast con más de seis millones de seguidores en TikTok.

"Se zampa el panorama político español. Es que madre mía. Qué desastre. O sea es que qué desastre. Es que, de verdad, es muy complicado. Cada vez es más difícil, lo están poniendo cada vez más difícil", ha zanjado la actriz.

Las presentadoras han señalado que, que ellas recuerden, sólo ha respondido que votó en blanco la presentadora Sonsoles Ónega.