Mirando a La Meca

Había que hacerlo rápido. Y la argucia parlamentaria fue utilizar una iniciativa que estaba en trámite: un proyecto de ley orgánica complementaria de la ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma que modifica la ley del poder judicial. Exacto, no tenía nada que ver con la monarquía, pero se registraron dos enmiendas a través del grupo popular. Una manera exprés que salió adelante con la mayoría absoluta del Partido Popular y la abstención del PSOE.

La abdicación suponía poner fin a su papel de monarca… pero también a la inviolabilidad, recogida en el artículo 56.3 de la Constitución española: “La persona del Rey no está sujeta a responsabilidad”. Se abría un vacío, un precipicio. Y la maquinaria se puso a trabajar ipso facto, en una operación diseñada especialmente por la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el subsecretario de Presidencia, Jaime Pérez Renovales.

Unas relaciones muy estrechas, casi de familia entre Zarzuela y Riad. Cuestionadas durante años por los sectores más a la izquierda, como Izquierda Unida, Unidas Podemos y Esquerra. Y que ahora pueden llevar ante un tribunal al mismísimo Juan Carlos I, la figura a la que nadie se atrevió a discutir durante décadas. El hombre que representaba el cambio hacia la Transición y la Democracia, pero también el epicentro sobre el que se movía el establishment y el poder patria durante el final del siglo XX.

Otro escándalo en otra España golpeada

Y este escándalo judicial salta en una España también golpeada por otra crisis: la del coronavirus. Una pandemia que aprovechó en sus primeros días la propia casa real para anunciar un día después de que se declara el estado de alarma que Felipe VI renunciaba a la herencia de su padre y le retiraba la asignación que recibe cada año por parte del Estado.

Días muy complicados dentro de la Zarzuela, donde las relaciones entre padre e hijo han desaparecido. Hoy la respuesta ha sido… el silencio. Felipe VI es consciente de la gravedad del problema y de las consecuencias que puede tener para una institución que también ha recibido críticas durante estas semanas con un mensaje que llegó tarde a los ciudadanos y en el que no se citó ni una vez a Juan Carlos I. Y en la casa real saben también que ahora no existe el comodín anterior de una abdicación, no hay recambio en este momento con una princesa de Asturias adolescente.