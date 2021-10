Juan Carlos I se plantea regresar a España en las próximas semanas

Rindoff Petroff/Suu via Getty Images

El rey emérito, Juan Carlos I, afincado en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) desde agosto de 2020, podría viajar a España en las próximas semanas, según informaron este sábado a EFE fuentes de su entorno, aunque sin precisar si sería un regreso definitivo o eventual, ni dónde se alojaría.



Esta semana trascendió a los medios de comunicación españoles que la Fiscalía del Tribunal Supremo tiene previsto archivar las tres investigaciones abiertas sobre los fondos de Juan Carlos I en el extranjero desde hace más de un año al no observar indicios de delito.



Tras la decisión de la Fiscalía de no prorrogar las indagaciones, el rey emérito “cree que ya puede volver”, después de que no fructificaran los intentos que hizo antes al poder comprometer a su hijo, el actual monarca español, Felipe VI.