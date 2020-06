Juan Echanove: "La clase política no nos ha caído encima como si no mereciéramos este enfrentamiento”

GTRES Juan Echanove, protagonista de 'Desaparecidos'.

Se ha hablado mucho de Juan Echanove últimamente, especialmente desde que se dirigió en Instagram al ministro de Cultura José Manuel Rodríguez Uribes y no precisamente para decirle cosas bonitas. Su constante presencia en redes sociales durante el confinamiento no significa que no se le haya echado de menos en su terreno: la televisión.

El actor vuelve a ser la pieza clave de una serie que se estrena en Amazon Prime Video este viernes 19 de junio, Desaparecidos, en la que hace gala de esa personalidad interpretativa por la que se le ha reconocido en tantas ocasiones.

“El primer día que llegué lo hice muy nerviosa porque iba a trabajar con Juan Echanove. Lo quiero abrazar todo el tiempo”, dice Michelle Calvó, la otra gran protagonista de la serie que le acompaña en esta entrevista: “Se me cae la baba escuchando a Juan”.

Será por la experiencia eterna del actor o porque Echanove no tiene problemas en contestar a nada. Sea de la serie que promociona, de su edad, de los rifirrafes que ha tenido con el ministro Uribes o de la situación política del país, porque de todo, a estas alturas, “tiene opinión”.

Te has metido en un proyecto que está demostrando que los capítulos no tienen que durar 50 minutos para enganchar. ¿Se cae la teoría de las series cortas?

La diferencia es que a nivel narrativo los capítulos que superan la hora permiten un mayor desarrollo de las tramas. Si es bueno, 50 minutos siempre es escaso y si es malo, más de una hora se hace interminable. Es un riesgo.

Esta serie vuelve a la esencia de los 90 pero con una estética renovada, propia de 2020. ¿Lo estabas deseando?

Es un género procedimental, como Caso abierto, Mentes criminales o CSI. La gente se familiariza con la manera de trabajar de los personajes, con médicos de urgencias o con policías. Esta serie habla de algo brutal, de la desaparición de personas y de la tensión que viven las familias mientras se les busca. A mí me encantan los procedimentales. Siguen vivos porque nos hace meternos en las historias.

¿Cómo se lleva la veteranía a estas alturas?

Cuando empecé la cincuentena que estoy a punto de dejar noté que era la época mas maravillosa de mi vida. Ha sido una época irrepetible. Tengo la sensación de que para los 60 me encuentro necesitado, como si hiciera una mudanza con mi vida: tienes que hacer criba y dejar cosas atrás porque has descubierto con el paso de los años que las ataduras calman la ansiedad de forma instantánea, pero a la larga es un coñazo, y me ha pasado lo mismo profesionalmente. Uno de los puntos de inflexión tiene que ver con esta serie.

Amazon Prime Video Juan Echanove y Michelle Calvó.

¿Por qué esta serie?

He buscado dentro de mí un actor con el que me llevo muy bien, que es mi nuevo mejor amigo y con el que tengo la sensación de que juntos vamos a hacer buenas cosas, sobre todo si tenemos la suerte de tener compañeros como Michelle Calvó. Su juventud es la muestra del compromiso y de la autoexigencia, y en un terreno tan emocional como en esta serie hay que estar muy finos. La edad es lo mejor que me ha dado la vida.

Esa edad te hace mucho más sabio. ¿Qué está pasando en España a nivel político?

Hay una enorme materia de reflexión que nos corresponde a todos. Tenemos una clase política creada por nosotros. La clase política no es una pandemia que le ha caído a este país. Nos ha caído un virus, pero el enfrentamiento político del país no nos ha caído encima como si no nos lo mereciéramos. Lo que está pasando es que la sociedad requiere compromiso, unidad y reconstrucción, y si nosotros forzamos que los canales sean esos, la clase política no tendrá más remedio que funcionar como nosotros queramos. El ruido político también es cosa nuestra.

“Rodríguez Uribes es mi ministro de Cultura”

¿Quién es ahora tu ministro de Cultura? ¿Todo solucionado con José Manuel Rodríguez Uribes?

Al día siguiente del choque frontal que tuve con él ya estábamos hablando por por teléfono y reconoció su fallo. A nosotros nos da la vida la Cultura y hemos tenido muchas conversaciones. El cine tiene otras coberturas, se puede ver en casa, pero el teatro requiere de público. En todo caso pude comprobar, y así se comprometió el ministro, que se iba a sentar con todas las asociaciones del sector y esto se iba a afrontar. De ahí salió lo más importante que le ha ocurrido a nuestra profesión desde la Transición: el compromiso del Estado de reconocer a la Cultura como bien de primera necesidad. Rodríguez Uribes es mi ministro de Cultura.

Para zanjar con la serie. ¿Cuál crees que es el valor de este acuerdo entre Mediaset y Amazon?

Hace que todo lo que era un atasco, una parrilla muy sobrecargada, deje de serlo. Permite entrar en otra terminal mucho más desahogada y el espectador puede elegir qué vuelo tomar. Es muy excitante.