INTERNACIONAL

Comienza el juicio de Johnny Depp contra el diario británico 'The Sun' por difamación

Johnny Depp se enfrenta al diario británico 'The Sun' y a su editor ejecutivo, por un artículo que afirmaba que el actor abusó de su ex esposa, Amber Heard, quien lo había acusado de malos tratos. El proceso durará dos semanas y las ex parejas de Depp declararán como testigos.