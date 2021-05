Junts y revueltos

Pero sí será un Govern diferente al que estaba entonces. Lo primero: la Presidencia es, por primera vez, en esta etapa democrática para Esquerra, en la figura de Pere Aragonès . Junts jugará el papel de socio por debajo, pero llevará las riendas de la Vicepresidencia económica. Lo que no se ha desvelado es quién ocupará por parte de los posconvergentes ese lugar clave. Pero al tener que llevar las cuentas parece que el perfil será diferente al de un Carles Puigdemont o un Quim Torra.

Los grandes acuerdos se logran sin ruido, sin cámaras. Cataluña parecía abocada a la repetición electoral, con el reloj en su contra. Con las eternas peleas internas dentro del independentismo. Pero este fin de semana Junts y ERC impusieron el silencio para intentar salvar la situación y con las encuestas sobre la mesa de que unos nuevos comicios no servirían para desatascar la situación.

Eso sí, Aragonès ha advertido de que no piensan renunciar a su objetivo y que mostrarán toda su confrontación “civil y pacífica” ante el Estado para llegar a esa independencia. Por lo tanto, el próximo presidente catalán ha marcado esos pasos. El primero es la fase de “negociación” con La Moncloa: “Nuestra voluntad es que culmine con éxito, por eso la prioridad de la Mesa de Negociación” con el Gobierno central. El objetivo: lograr un referéndum de independencia. Pero ha advertido de que si eso no sucede, no van a renunciar a sus principios y seguirán avanzando hacia la República catalana de forma pacífica, democrática y cívica. Ni Aragonès ni Sànchez han detallado en qué consistiría ese plan B.

Los dos socios han prometido trabajar con lealtad y han enmarcado como espacio de consenso el espacio a cinco entre las tres fuerzas independentistas (CUP, Junts y ERC) y las dos principales asociaciones. Esto, aunque no han querido señalarlo, resta fuerza al creado Consell per la Republica, dominado por Carles Puigdemont, y lleva a los herederos de CiU a asumir la ruta marcada por los de Oriol Junqueras.