El comentario de Arguiñano sobre la crisis climática que dejó a Iñaki López con esta cara

El cocinero vasco Karlos Arguiñano fue entrevistado este sábado por Iñaki López en el programa LaSexta Noche, donde compartió confidencias con su “amigo” periodista y con el que también conversó sobre política y actualidad.

López quiso saber la opinión de Arguiñano sobre la emergencia climática, que estos días se trata en la Cumbre del Clima que se celebra en Madrid.

“Una de las joyas que podemos perder aquí es la playa más larga que hay en Euskadi que es la playa de Zarautz”, comentó el presentador.

“Ya, ya”, contestó Arguiñano, “si es verdad todo lo que dicen... que algo habrá”.

Pero el cocinero agregó el siguiente comentario: “Yo, de momento, no noto nada. No noto nada. Pero lo que sí me gustaría es que los que se dedican a gobernar que se preocupen del hambre en el mundo. Porque se preocupan del deshielo pero no se preocupan de que hay ancianos que pasan frío o niños que no comen. No sé”.