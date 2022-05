La Audiencia de Madrid absuelve a Sánchez Mato y Mayer del caso Open de Tenis y condena al PP por "mala fe"

Isabel Infantes/Europa Press via Getty Images

Isabel Infantes/Europa Press via Getty Images

La acusación particular que representa al PP solicitaba 5 años de cárcel para los acusados y reclamaba 24 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. La Fiscalía de Madrid no apreciaba delito en su actuación. Transparencia y Justicia no formuló escrito de acusación.