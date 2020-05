La desconocida historia de Fernando Simón que arrasa en Twitter: "Cuando iba a comprar medicinas fue tiroteado"

“La ligera reticencia que Fernando debió sentir cuando de improviso me presenté en su casa, se disipó de inmediato cuando empezamos a conocernos, especialmente al saber que yo era de Huesca, pues resultó que él era de Zaragoza”, cuenta el viajero , que celebra que durante una semana tuvo el “privilegio de convivir y observar” el trabajo que realizaba Fernando allí como médico voluntario de Medicus Mundi.

Me la suda qué piensen. Cuando se comete una injusticia contra alguien lo defenderé y me da igual piensen que soy él con una cuenta fake.Sí, soy de Zaragoza como él y sí, he coincidido con él. Y no, no tengo relación actual alguna con Fernando Simón. Pero quiero contaros… 👇hilo pic.twitter.com/9XMjdUB50d

…que para muchos os será desconocido, Marcos Pascual. Marcos Pascual desde Ruanda, que vivía una guerra civil que causaría cerca de un millón de muertos, fue a visitar a un médico español del que había sido hablar, el médico del que os he estado hablando: Fernando Simón. pic.twitter.com/69osw6SWDy

“Según me explicó, lo más importante para que un médico europeo pudiera realizar su trabajo en África con éxito, era la comprensión de las tradiciones y la psicología con los enfermos. Si no se ganaba su confianza, no había nada que hacer”, cuenta el viajero, que destaca que puede dar fe de que Fernando Simón “había logrado el grado más alto de confianza, entendimiento y respeto de sus pacientes”.

“De lo que también estoy seguro, es que Fernando no sólo ayudó a mejorar la salud de una gran población, sino que salvó muchas vidas en los dos años de trabajo en Burundi. Y todo con una gran humildad”, prosigue antes de zanjar: “Con rotundidad puedo afirmar que, de todas las personas que he conocido a lo largo de más de 30 años viajando por el mundo, por ninguna he sentido tanta admiración como por el doctor Fernando Simón”.