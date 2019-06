La economía española necesita un gobierno estable

Manjagui via Getty Images

La economía española, una economía que según algunos analistas hasta ahora se mostraba inasequible a la desaceleración que experimentaba la economía mundial ya comienza a mostrar signos de debilitamiento más pronunciados. Las tensiones políticas que se suceden diariamente en el juego de pactos, así como la incapacidad de formar gobierno, agrava la situación.

Y es que, aunque lo hayamos repetido en numerosas ocasiones, si hay algo que penaliza gravemente a la economía es la incertidumbre. La economía no es algo que fluya solo, o mejor dicho, la economía no es algo que vaya a funcionar de forma correcta si las decisiones que se toman a nivel político no son las correctas. La economía española precisa de un proyecto económico que, ante el escenario actual, tardará en desarrollarse.

Como hemos dicho, la economía muestra una ralentización a nivel global. Los principales organismos económicos, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, ya han alertado de la situación y el grave peligro que corre la economía a nivel global. Pese al dinamismo logrado en el cuarto trimestre del año pasado, los registros que dejan ahora los países muestran una severa moderación.

Las economías comienzan a debilitarse, los organismos que, a priori, mostraban unas proyecciones muy optimistas acerca del futuro económico, ya han comenzado, y comenzaron hace meses, a realizar reajustes en las previsiones de crecimiento, reajustes a la baja que mostraban un fuerte frenazo en los crecimientos de las economías occidentales desarrolladas.

Muchos países, como Estados Unidos o China, tenían en cuenta una mayor desaceleración de la economía, pero los registros que han dejado en el primer trimestre del año, así como las políticas adoptadas, por ejemplo, en China, han surtido el efecto deseado, espoleando los crecimientos pronosticados y suavizando la desaceleración que se esperaba.