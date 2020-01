La España de las dos velocidades: Madrid crea la tercera parte del empleo en el país

KARRASTOCK via Getty Images

Cuando uno atiende a la coyuntura económica española, podemos rápidamente identificar que esta no presenta una clara uniformidad entre sus territorios. Desde el crecimiento hasta la creación de empleo, las diferencias que presentan las comunidades autónomas son bastante notables. La España de las dos velocidades ya es una realidad, al igual que lo es en Europa. Una España a dos velocidades en la que comunidades autónomas como Madrid se ven bastante más beneficiadas que el resto.

Y es que atendiendo por ejemplo a los indicadores que presenta la EPA en materia de empleo, únicamente la Comunidad de Madrid ha acaparado el 85% de la totalidad del empleo creado en el país durante el último trimestre. Es decir, de los empleos creados en el país, de acuerdo con la última EPA 402.300 empleos, 92.600 empleos en el último trimestre, 78.400 los ha generado la Comunidad de Madrid. Unos datos que son bastante significativos, pues algunos economistas están tratando de ocultar el cómo ha sido la distribución entre territorios autonómicos.

En la totalidad nacional, el empleo que ha creado Madrid en el último año ha sido de 138.900 empleos. Un crecimiento que ha situado a Madrid como la comunidad autónoma que ha tirado del empleo en el país. De acuerdo con la proporción que representa Madrid, la capital genera cerca del 35% de la creación de empleo neta creada en España. Un poco más de un tercio del empleo que convierte a la comunidad autonómica liderada por Díaz Ayuso en un pilar fundamental para la creación de empleo, así como para la economía española.

Gracias a ese mejor comportamiento de la economía durante el último trimestre del año, la tasa de desempleo en el país pudo reducirse del 14,2% hasta el 13,8%. Como podemos ver, un descenso que nos sitúa ya por debajo del 14%, pero que sigue siendo insuficiente ante unos niveles de paro que siguen representando la segunda cuantía más elevada de Europa, después de Grecia. Además, de acuerdo con el contraste que presenta la EPA en relación con años anteriores, hemos sido testigos de una reducción en el empleo cercana a los 180.000 empleos, lo que nos sitúa en nuestro peor ritmo de creación de empleo desde 2013; algo que no ocurre en Madrid, donde la encuesta refleja la mejor tasa de crecimiento en materia laboral de la serie histórica, que dio comienzo en 2002.

El enfriamiento en la creación de empleo en España es una realidad. Si atendemos a otras comunidades autónomas, como Murcia o Extremadura, podemos observar como los datos ya no muestran ese optimismo del que algunos alardean. Además, a la vez del aumento del desempleo en determinadas comunidades, las previsiones ante determinadas regulaciones y políticas que desea aplicar el Ejecutivo socialista, muestran un descontento en el tejido empresarial. No hace falta más que ver las propias declaraciones del socialista Fernández Vara, que solicita reunirse con su líder para analizar unos datos en materia de empleo que no resaltan el buen hacer de la economía extremeña.