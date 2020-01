La estrecha relación de la Infanta Pilar y el rey Juan Carlos I que nunca mostraron a los medios

El rey Juan Carlos I y su hermana mayor, la infanta Pilar, no se caracterizaron por posar juntos ante la prensa. Hay que rebuscar mucho para encontrar fotos de ambos, especialmente actuales. Sin embargo, el monarca emérito no faltó al encuentro de la duquesa de Badajoz cuando esta fue ingresada de urgencia en la Clínica Ruber Internacional de Madrid, donde ha fallecido este miércoles 8 de enero a los 83 años .

La visita de don Juan Carlos no fue un mero formalismo, fue la visita de un hermano que ha mantenido siempre una estrecha relación con su hermana, pese a no mostrarla demasiado ante las cámaras.

Llamadas constantes

“Tiene la manía de las comunicaciones y de tenernos localizados porque es como una portera a la que le gusta saberlo todo, me lo regaló por mi 62 cumpleaños. Me dijo que me había buscado un móvil para tontos, me explicó cómo funcionaba y ahora no puedo vivir sin él”, contó con ironía en una entrevista en La Razón en noviembre de 2018. Los dos hablaban constantemente por teléfono.