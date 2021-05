La incómoda cena entre Rivera y Rajoy que sale ahora a la luz: no se entendían ni en las bromas

Salvados ha dedicado uno de sus programas especiales al auge y caída de Ciudadanos y para ello ha contado con algunos de sus históricos dirigentes como Juan Carlos Girauta, Toni Roldán, Begoña Villacís, Marcos de Quinto y Luis Garicano.

Gonzo ha analizado cómo el partido de Albert Rivera pasó de tener 57 escaños y opciones de llegar al poder tras las elecciones de abril de 2019, cuando sumaba 180 escaños con el PSOE, a tener 10 y a estar al borde de la desaparición.

Antes de la moción de censura que acabó con el mandato de Mariano Rajoy, el PP y Ciudadanos llegaron a un pacto de investidura. Por ese pacto y por la relación personal entre los dos líderes le ha preguntado Gonzo a Girauta que, para ejemplificar cómo se llevaban, ha hablado de una cena en la que ambos compartieron mesa y mantel.

“Era muy correcta, porque ambos son personas muy educadas, pero mi sensación es que había un salto generacional muy grande”, ha señalado el exdiputado de Ciudadanos.

El senador del PP, Rafael Hernando, ha hablado también de esa relación y ha definido a Rivera como una persona “estirada”: ”Él tenía miedo de verse superado por la bonhomía de Mariano Rajoy, el buen rollo de Mariano Rajoy y ese feeling que él daba a las personas con las que trataba y siempre intentaba poner un poco de distancia y eso generaba en él mismo, en su forma de ser, un poco de tensión”.

Girauta ha hablado también de una cena en la que estuvieron Rajoy y Rivera: “Un día cenamos en la Moncloa para celebrar que habíamos conseguido el acuerdo. Me pusieron al lado de Rajoy y en frente de Rajoy estaba Albert. Mariano Rajoy no pillaba las bromas de Albert y Albert no pillaba las bromas de Rajoy. Entre ellos había una distancia sideral”.

Hernando, por su parte, ha afirmado que fue “una cena entretenida” y “divertida”: “Quedamos en que iba a haber la próxima y la siguiente no fue nunca. No se hizo nunca”.