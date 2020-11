La infamia del silencio

Por eso llama la atención que se indignen cuando alguien se refiere al terrorismo como “lucha armada”, y no lo hagan cuando desde la derecha y la ultraderecha hablan de esa “violencia doméstica o intrafamiliar”. O que hablen de degradación ética sobre las justificaciones de la violencia de ETA, y no cuestionen la moral patriarcal que minimiza los 60 homicidios de media por violencia de género, que suman ya 1070 asesinatos en 13 años frente a los 857 de ETA en 51 años, según datos del propio ABC. La diferente actitud ante estas violencias es tal que literalmente escriben, “el grado de complicidad y silencio pusilánime que mantuvieron amplios sectores de la sociedad vasca en defensa de los criminales…”, y, en cambio, no dicen nada sobre el silencio cómplice y la pasividad que mantiene la sociedad ante la violencia dirigida contra las mujeres, y de manera muy especial los hombres, que se sienten atacados y criminalizados por una ley dirigida sólo contra los hombres violentos, pero no se sienten compelidos a actuar contra esa violencia desde su posición, y marcar distancias con los hombres que la ejercen en defensa de lo que consideran que debe ser la masculinidad y la posición del hombre en la relación.

Si hoy ETA matara a 60 personas, como hace el machismo asesinando a 60 mujeres cada año, no habría paz para los asesinos y sus cómplices. En cambio, hoy son cientos de miles los hombres que viven en paz ejerciendo la violencia contra sus mujeres, bajo la tranquilidad y la confianza que da saber que no les pasará nada, porque la mayoría de ellos no va a ser denunciado (se denuncia alrededor del 25% de los casos), y porque si lo son no van a ser condenados (las condenas están alrededor de 23% de las denuncias).