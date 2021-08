La Justicia paraliza el grupo mixto en Madrid con los cuatro 'carmenistas' ex de Más Madrid

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Rita Maestre y José Luis Martínez-Almeida conversan en la entrada del Ayuntamiento de Madrid

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha paralizado temporalmente la creación del grupo mixto integrado por cuatro concejales próximos a Manuela Carmena al aceptar las medidas cautelarísimas presentadas por Más Madrid, grupo municipal al que pertenecían estos ediles, por lo que la aprobación de la nueva ordenanza de movilidad está en el aire.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid confirmaron la semana pasada la creación del grupo mixto integrado por Marta Higueras, José Manuel Calvo, Luis Cueto y Felipe Llamas, que habían expresado su voluntad de votar a favor de la nueva ordenanza de movilidad en el pleno municipal del 10 de septiembre a cambio de determinadas condiciones.

Más Madrid había alegado en su recurso donde pedían medidas cautelarísimas, presentado el lunes, que la creación de este grupo mixto podría producir “perjuicios irreparables para el interés público”, y considera que los cuatro ediles debían haber seguido trabajando en el Ayuntamiento como concejales no adscritos, según han recordado fuentes de la formación.

“Circunstancias de especial urgencia”

En el auto, al que ha tenido acceso Efe, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid acepta las medidas cautelarísimas, lo que supone la paralización de la creación del grupo mixto sin escuchar a las partes interesadas al constatar que hay “circunstancias de especial urgencia”.

Con ello, el juzgado se refiere a la celebración el viernes 3 de septiembre de un pleno extraordinario planteado para reestructurar las comisiones municipales y dar cabida al grupo mixto, que adquiriría así la habilitación para participar en los debates y votaciones que en ellas se celebren.

El juzgado da un plazo de tres días al Ayuntamiento de Madrid y a los cuatro concejales que forman parte del grupo mixto para alegar lo que estimen oportuno sobre la suspensión del mismo. A continuación, el juzgado volverá a pronunciarse al respeto, por lo que todavía es una incógnita si el grupo mixto habrá sido restablecido o no el 10 de septiembre, día de celebración del pleno donde se debatirá y votará la nueva ordenanza de movilidad sostenible que regula Madrid Central tras su anulación judicial.

Las cuentas que hacía Almeida

Para sacar adelante esta ordenanza, el Gobierno municipal de PP y Cs contaba con el apoyo de los cuatro concejales que estaban integrados en el grupo mixto, ya que el resto de grupos (Más Madrid, PSOE y Vox) han anunciado ya que no la van a apoyar.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid confirmaron el lunes 23 de agosto la creación del grupo mixto integrado por cuatro ediles próximos a la exalcaldesa Manuela Carmena tras desestimar el recurso interpuesto por Más Madrid, formación a la que pertenecían estos concejales y que abandonaron por desavenencias con el proyecto para crear a continuación la plataforma Recupera Madrid.

El criterio de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid es contrario al del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, que en un informe el pasado mes de julio concluyó que los cuatro concejales no debían formar un grupo mixto, sino permanecer como ediles no adscritos.

Según el reglamento del pleno del Ayuntamiento de Madrid, un grupo mixto lo forman aquellos concejales que concurrieron a las elecciones municipales en formaciones que no alcanzaron el mínimo de dos escaños para formar grupo propio.

El reglamento considera concejales no adscritos a aquellos que no se integran en el grupo político de la formación electoral por la que fueron elegidos o que abandonan su grupo de procedencia. Los derechos políticos y económicos de los concejales de un grupo mixto son iguales que los del resto de los grupos, mientras que para los concejales no adscritos son menores.