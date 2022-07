La 'madre de la vacuna contra la covid' revela las duras amenazas que ha tenido que soportar

Jemal Countess via Getty Images for TIME

Jemal Countess via Getty Images for TIME

La bioquímica húngara de 67 años ha revelado este martes en una entrevista en El País momentos que la han marcado, como cuando recibió el aplauso de profesionales sanitarios. “Al contarlo, inmediatamente me pongo a llorar. Sabía que la vacuna era buena y eficaz, pero ahí me di cuenta de lo feliz que estaba la gente real de tener esta protección para regresar con los pacientes”, ha detallado al diario español, subrayando que ellos eran “los verdaderos héroes. Los médicos y enfermeros que entraban todos los días en las habitaciones de pacientes infectados y arriesgaban su vida”.

“Me han dicho que me quieren colgar, que he hecho que su vida sea miserable y que hay millones de personas sufriendo por los efectos secundarios de las vacunas”

La bioquímica ha relatado a El País cómo era el tono de algunos correos electrónicos que ha tenido que soportar. “Me han dicho que me quieren colgar, que he hecho que su vida sea miserable y que hay millones de personas sufriendo por los efectos secundarios de las vacunas”, ha indicado para apuntar que “hay quienes no confían en ellas porque no hemos hecho un buen trabajo, no hemos sabido educar”.