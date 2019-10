La noche se apaga sobre nuestros cuerpos

solarseven via Getty Images

solarseven via Getty Images

Alguien contó azules los días que nos esperaban. Nos advirtió, con el fuego entre las mandíbulas, que no hay nada peor que huir de uno mismo y no hallar respuestas. Que no hay nada más infame que crear una imagen deformada del ser, con el fin de poder justificar las atrocidades a las que el ser humano puede someter a sus iguales. Buscar una razón para mostrar la mayor crueldad del mundo a la que somos capaces de aspirar.

Joseph Goebbels también era un ciudadano ejemplar. Después de una larga jornada de trabajo, llegaba a casa. Abrazaba a su mujer. Amaba a sus hijos. Solía leer a los grandes filósofos alemanes. Escuchaba la exquisita textura de la música que emanaba de las comisuras del alma de Wagner. Saludaba a sus vecinos desde el jardín, mientras inclinaba su cuerpecito de pan con leche para recoger el periódico del día.

Alguien contó azules los días que habitamos y convertidos en el hombre aquel donde poder acallar ese dolor que sobre el cuerpo nos atormenta, atravesó la ciudad en llamas para advertirnos que, si nuestros muertos se levantasen para admirar el mundo que habían construido sus hijos, no debían de sentir la vergüenza de lo que habían edificado sobre los restos de sus tumbas.