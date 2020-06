La 'nueva normalidad' también traerá una nueva fiscalidad

El nuevo impuesto que ha llamado más la atención es el conocido como ′ Impuesto a las grandes fortunas’ propuesto por Podemos. Se trata de una figura impositiva recurrente en tiempos de crisis, con la que se quiere dar a entender que aquellos pocos que tienen mucho no contribuyen lo suficiente a las necesidades del gasto público. Dejando al margen el debate ideológico, es necesario abordar este impuesto desde la objetividad de los números y de la efectividad de la medida. A nadie se le escapa que la capacidad de crear riqueza de estas grandes fortunas, bien gestionadas, puede ser mucho más beneficiosa para la economía que su simple sustracción por parte de la Hacienda pública. Además, si el objetivo es gravar los patrimonios de las personas físicas, para lo cual ya existe un impuesto gestionado por las Comunidades Autónomas, le auguro un limitado recorrido al impuesto ya que una parte de esos patrimonios están invertidos en la economía productiva y el resto pueden ‘colocarse’ fácilmente bajo otras formas jurídicas e, incluso, jurisdicciones. Por consiguiente, la cifra prevista de recaudación de 13.000 millones de euros me parece poco realista.

Son muchas las noticias acerca de cómo el Gobierno está pensando incrementar los impuestos para afrontar los costes de la crisis y financiar el gasto público en la fase post-covid-19, también conocida como ‘nueva normalidad’. Día tras día, se conocen nuevos datos de las propuestas de cambio en materia de fiscalidad y también de las rectificaciones y desmentidos de informaciones anteriores. Hasta que estas medidas no estén en el BOE, negro sobre blanco, es difícil analizar con profundidad su configuración e impacto, no sólo por la falta de detalle de las propuestas sino también por la volatilidad de algunas de ellas.

Respecto al anuncio de imponer un tipo mínimo del 15% en el Impuesto de Sociedades, que sería del 18% para la banca y las petroleras, es cierto que los tipos reales que las empresas terminan pagando por este impuesto pueden ser bastante inferiores a los tipos nominales previstos en la norma, existiendo importantes diferencias entre las cuotas que pagan las empresas en función del conjunto de beneficios fiscales que se pueden aplicar. En este sentido, parece acertado establecer un tipo mínimo igual para todas las empresas que evite desigualdades y posibles problemas de competencia, a la vez que también garantice unos ingresos estables para la Hacienda pública. Además, esta medida está en línea con la propuesta por la OCDE de establecer a nivel mundial tipos impositivos mínimos iguales para todos los países para evitar el dumping fiscal. No obstante, al tratarse de un año en el que los beneficios empresariales caerán de forma importante, la capacidad recaudatoria de estas subidas será más bien limitada.

Sobre la famosa ‘tasa Google’, hace pocos días que la OCDE ha anunciado el retraso de la entrada en vigor de su propuesta de impuesto mundial sobre servicios digitales, que permitiría una única recaudación y redistribución de los beneficios de las multinacionales que operan en Internet mucho más justa a nivel global. Es evidente que la actual situación de pandemia complica las habituales dificultades para llegar a un acuerdo internacional de esta magnitud. En cualquier caso, ningún Estado tiene porqué renunciar a su soberanía para establecer y liquidar los tributos que considere necesarios para mantener su gasto público, y menos ante unas empresas con colosales beneficios, las cuales eluden el pago de impuestos en los países donde residen sus usuarios finales por el hecho de operar por Internet y no disponer de establecimientos. Tampoco las amenazas de Trump tendrían que amedrentar la voluntad del Parlamento español, y más teniendo en cuenta que el presidente norteamericano no tendrá fácil la reelección en noviembre de este año. La fiscalidad de la nueva economía es una asignatura pendiente y mientras no lleguen los acuerdos internacionales, a los estados no les cabe otra que tomar medidas por su cuenta, aunque sean temporales, por eso creo que este nuevo impuesto verá la luz antes de finalizar el año, a la espera de que la OCDE o la Unión Europea tomen cartas en el asunto.

En cuanto a la ‘tasa Tobin’, se propone gravar con un 0,2% la compra de acciones de sociedades españolas cotizadas y con capitalización bursátil superior a 1.000 millones de euros, siendo los obligados al pago de la misma los intermediarios financieros que ejecutan las órdenes de compraventa. Con este impuesto, se obligará a tributar operaciones que hasta ahora no quedaban sujetas cuando los intervinientes no disponían de residencia en el Estado español, ya que a partir de su aprobación se tendrá en cuenta exclusivamente el domicilio de la empresa cotizada. Es cierto que este nuevo coste podría ser un freno para futuras operaciones, pero se considera que fundamentalmente sólo desincentivará las operaciones meramente especulativas. Teniendo en cuenta la volatilidad de los valores de la bolsa española y la marcha de inversores hacia otros valores o activos considerados más seguros, parece muy difícil alcanzar la previsión del Gobierno de recaudar 850 millones de euros, situándose en la actualidad en la mitad de esa cuantía.