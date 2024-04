El PSC ajusta su campaña con unas bases movilizadas ante el próximo anuncio de Sánchez

Europa Press via Getty Images

Pedro Sánchez explotó el tablero electoral el pasado miércoles. A las 19:09 horas, el presidente del Gobierno publicaba en redes sociales una carta a la ciudadanía en la que se alejaba cinco días de la agenda pública para reflexionar sobre si le merecía la pena seguir gobernando.

Nadie sabe el desenlace de la reflexión. En su equipo insisten en que Sánchez está "tocado", "cansado" por la campaña contra su familia y que, a diferencia de otras ocasiones, responde a una cuestión puramente personal y no táctica como ocurrió el pasado 29 de mayo cuando convocó elecciones generales para sorpresa de todos. Este miércoles, fuentes consultadas, explicaban que estaba decidido a dimitir e incluso se había planteado hacerlo ese mismo día tras conocer la apertura de diligencias de un juez a su mujer tras la denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. No obstante, y tras consultarlo con su equipo, acabó por aplazarlo al lunes en una decisión que muchos en el PSOE dan por tomada y que se resolvería con una salida del jefe del Ejecutivo de la política. "Quedan muchos días, veremos en qué queda. Solo le puede convencer su mujer", añaden fuentes del PSOE.

Dimita o siga, el efecto de su decisión tendrá un efecto en las elecciones del próximo 12 de mayo en Cataluña, cuya campaña arrancaba hace tan solo unas horas, a medianoche. Precisamente antes del inicio de la campaña el CIS ha publicado un barómetro de los comicios catalanes pronosticando que el PSC ganará con 39 o 40 escaños (20,9% de los votos), seguido por Junts, que conseguiría entre 28 y 30 y un 12,5%, y en tercera posición un ERC con 27 o 28 diputados y un 14,5% de los votos.

De este modo, y antes del anuncio de Sánchez, el PSC reeditaría su primer puesto en los comicios del 12 de mayo, mientras que ERC perdería el liderazgo independentista, que obtendría la formación del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, pese a ganar Esquerra en porcentaje de sufragios.

Todo puede cambiar. El terremoto electoral de este miércoles puede dejar en papel mojado la encuesta, tal y como apuntan desde el PSC, aunque, estiman, será bueno.

"La militancia esta muy descompuesta porque la noticia ha caído por sorpresa a todos los niveles, también en los cargos directivos del partido porque no se lo esperaban", indica Víctor Guinot, militante del PSC a horas de que los partidos puedan pedir oficialmente el voto. Entre los suyos, explica, no hay cabida a un cálculo electoral de Sánchez y asegura que se ve como una "decisión personal" del presidente, donde todo el partido, sin fisuras, está con él.

"Creo que va a afectar positivamente tanto si se va como si se queda. Pedro vuelto a dar un puñetazo en el tablero y ha dado la vuelta a la situación. Se ha dejado de hablar de la campaña contra Begoña y solo se habla de su giro", explica Gaspar, otro militante de Barcelona. "Si no dimite, el mensaje será la resistencia contra la derecha y si dimite, se demostrará que el PSOE ejerce limpieza democrática y hay honradez ante la sobra de corrupción", añade Gaspar. "Que Sánchez venga a Cataluña suma porque mueve mucho voto, pero el PSC es un partido muy autónomo y no va a afectar mucho si no viene", añade este militante ante lo que considera una "campaña polarizada" con Junts.

Además, afirma que las bases del partido están muy movilizadas tras la carta: "Los grupos de WhatsApp están muy activos, es bestial cómo se está moviendo la gente tras el anuncio. Hasta gente que estaba apagada dentro del partido se están moviendo para implicarse".

Y es que existe una sombra de preocupación que lleva día y medio sobre la cabeza de los militantes y cuadros del partido, que están involucrados de lleno en la campaña: cómo afectará. "La campaña se va a ver afectada, es el mayor referente socialista en España. Se vaya o no, afectará a la movilización y activar al electorado porque había gente desencantada con la investidura", concluye Guinot sobre sus sensaciones de lo que ha visto el miércoles y el jueves en el partido.

Pese a todo, de puertas para adentro, en el PSC se pide calma a las bases. "Se traslada calma que evitemos reacciones exageradas en redes que se puedan dar la vuelta y pongan en riesgo la campaña porque vamos liderando las encuestas y hay que mantenerlo con un perfil bajo. Es más fácil equivocarte si te confías", indican fuentes del PSC, que a última hora de la tarde recibieron la noticia. "Hubo confusión sobre si se cancelaba la campaña o algún acto, pero vamos a hacer la campaña como estaba prevista", explican. "Bueno, eso cambiará si el presidente dimite, que no lo descartamos", indica otra fuente conocedora de lo que se cocina en Ferraz y Moncloa.

Otras fuentes señalan que el mensaje tendrá que moderarse, pero que la casuística de la política catalana creará empatía por los socialistas dado que el independentismo ha sufrido la misma cacería política de la derecha política y mediática en la Operación Cataluña: "Por desgracia, en Cataluña sabemos bien lo que es", explican.

Así, explican que los militantes han recibido mensajes de cuadros importantes del partido como el de Ferran Pedret, secretario primero del Parlament de Cataluña. Es uno de muchos, pero el mensaje siempre es el mismo: se recomienda seguir solo cuestiones relacionadas con el partido, mantener un perfil bajo en las redes sociales y no caer en las reacciones a la carta a la ciudadanía de los medios que han publicado bulos sobre Begoña Gómez. El resto, se decidirá el lunes cuando Pedro Sánchez comunique en una comparecencia de prensa su decisión y sus efectos solo se podrán comprobar el 12 de mayo.