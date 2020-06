Los actores de La que se avecina (Telecinco) han vuelto al rodaje con todas las medidas de seguridad pertinentes. Para inmortalizarlo, algunos como Paz Padilla o Pablo Chiapella han decidido compartir vídeos durante la grabación. La gaditana le ha querido enseñar a Chiapella cómo se hacían los directos en Instagram con un vídeo de ambos con la mascarilla durante un descanso, pero no le ha salido nada bien.

″¿Es la primera vez que haces un directo, Pablo?”, le pregunta la gaditana, muy activa en redes sociales, a lo que él responde que sí. “La gente lo agradecerá porque vamos con mascarilla, vamos muy protegidos”, continúa diciendo. “O sea, ¿esa gente ya está con nosotros?”, responde el manchego que saluda a los espectadores como “coronalocos”. ”¿Cuántos somos ya? 1.028 y subiendo”, continúa diciendo.

Tras poco más de 40 segundos de vídeo, Padilla se despide de sus seguidores diciendo que tienen que seguir grabando. “Os tenemos que dejar que estamos grabando. ¡Adiós! Lo voy a dejar colgado, ¿vale?”, concluye. Y el error viene justamente ahí. Padilla no cierra bien el directo en Instagram y sigue grabando, tras lo que se puede oír lo siguiente: “Con que tú hagas esto... tonterías ya está. Estoy en el supermercado, voy al parque, no sé qué no sé cuántos...”, le dice la presentadora Sálvame al actor.

Tras esto, ambos se ponen a hablar de los directos de Instagram de su compañera en la serie, Vanesa Romero, que tiene más de 1.200.000 seguidores en la red social y que suele colaborar abiertamente con numerosas marcas. ”¿Tú no has visto a la Vanesa? ¿Por qué está todo el día con esto?”, pregunta Padilla. “Porque le dará pasta también, ¿no?”, responde Chiapella.

Este último comentario ha desatado cantidad de comentarios en redes sociales, donde los seguidores han cuestionado que bromeen con la monetización que tienen los actores de las redes sociales, algunos incluso han pedido que lo borre.