La trinchera comunicativa del Gobierno

Agencia EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c), preside el primer Consejo de Ministros celebrado en el Palacio de la Moncloa.

En su primera semana, el Gobierno aprobó una medida que ha pasado mediáticamente desapercibida pero que será vital para la supervivencia del Ejecutivo: el cambio del Consejo de Ministros del viernes al martes.

Si por algo es previsible que se caracterice esta legislatura es por una guerra cultural sin tregua, en la que la oposición planteé un Vietnam cada semana, como dice Enric Juliana. Un escenario en el que, con el Consejo de Ministros el viernes, la oposición tenía una considerable ventaja para ganar cada batalla.

De no haber aprobado este cambio, la oposición disfrutaría de una autopista libre de lunes a viernes para asediar al Gobierno, para marcarle el paso por medio de cualquier crítica que hiciesen, polémica que alentasen o debate que creasen, como estamos viendo a cuenta del Pin Medieval (primera norma para luchar contra la ultraderecha: no utilizar su lenguaje). El Ejecutivo estaría cada semana a la defensiva, cautivo a merced de la oposición, respondiendo continuamente sobre los temas que ella hubiera puesto en la agenda, pues las medidas que aprobase los viernes se diluirían durante el fin de semana, mermando sensiblemente las posibilidades de que la población las percibiese.

Así, en este contexto de guerra ideológica, para la vida del Ejecutivo se presume primordial no salir quemado cada día, no ir dejándose vidas cada semana. Se presume trascendental aparecer como un Gobierno fuerte, con rumbo, que es activo y está tomando medidas que favorecen a la gente, y no dar la imagen de un Gobierno débil, reactivo, y desorientado a cada golpe de la oposición. El Ejecutivo debía aprender la lección del Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena, en el que cada ataque de la oposición hacía temblar las rodillas al Ayuntamiento y dar un paso atrás, como en el caso Guillermo Zapata, lo que provocaba que se extendiese la sensación de una administración débil y sin las ideas claras, lo cual alentaba a la oposición a seguir golpeando con el ariete.