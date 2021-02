Esta es la única mascarilla que deberías llevar si tienes barba

Marijan Murat/picture alliance via Getty Images)

En tiempos de pandemia lucir barba y bigote no es ni lo más cómodo ni parece la mejor opción a nivel sanitario. Así lo expuso tiempo atrás el Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) , que publicó una guía para indicar qué looks son los recomendados cuando se lleva la mascarilla.

Lo que era una guía general pasó a mayores cuando e l Instituto Estatal de Serología de Dinamarca (SSI) la publicó como pauta de comportamiento para los sanitarios de su país . Básicamente, no quieren trabajadores de la salud que lleven barba. Apenas sí aceptan bigotes y perillas, pero muy cortos, que ni sobresalgan ni abulten en la mascarilla.

Según Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia , la opción más válida es la de las mascarillas quirúrgicas “porque tiene más posibilidades de abarcar más espacio por debajo de la barbilla”, recoge el portal Cuídate Plus .

En cambio, no recomienda el uso de modelos FFP2 por no poder recoger todo el vello en su interior y dejar escapar el aire por las partes no cubiertas. Tampoco deberían usarse las higiénicas por su menor capacidad de protección, añade.