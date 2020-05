Las artimañas de las editoriales para hacerte creer que venden más libros de los que venden

Son autores que están en el imaginario colectivo, como Mónica Carrillo, Dolores Redondo, Fernando Aramburu o la influencer Laura Escanes. “Vende mucho poner en un libro tercera o cuarta edición, pero lo que nunca te dicen es con qué tirada ha salido”, explica una extrabajadora de marketing de la división literaria de una gran editorial. Por tanto, que un libro logre muchas ediciones no significa que haya vendido ejemplares como churros.

El dato que de verdad importa en este negocio es el de la venta y no el de la tirada. De hecho, la única forma de saber cuántos ejemplares ha vendido un autor es recurrir a Nielsen , una auditora privada (y muy cara) contratada por las grandes editoriales. Ahí contabilizan todos los ejemplares que han pasado por caja registradora.

“Algunos denunciamos hace muchos años la falsedad de las listas de los más vendidos, porque se basaban en un papel que circulaba en el que el librero decía lo que vendía”, relata la editora Ana García D’Atri , que trabajó en Ediciones B y en Planeta y ahora lo hace en Mono Libre. Fue así hasta el año 2000. “Era muy difícil demostrar que esa lista fuese real, pero el sistema ahora es otro. Hay auditorías por las que las editoriales pagan, por eso no se puede acceder a esa información”, aclara.

“Sacar una cuarta edición no significa haber agotado la tercera, sino haber colocado los ejemplares de las anteriores en las librerías”

Si un libro sale con una tirada de 500 ejemplares y la primera semana ha hecho tres ediciones, “son cifras normales”, apunta la experta en marketing. Además, sacar una cuarta no significa haber agotado la tercera, sino haber colocado los ejemplares de las anteriores en las librerías. Así que no es imposible encontrar una primera edición de Patria (Fernando Aramburu), aunque haya superado las 20. Se pueden sacar muchas ediciones, pero eso no necesariamente significa vender mucho.