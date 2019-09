‘Las canciones’, una obra para escucharla, bailarla y vivirla en el teatro

Aunque lo que realmente hay, si es que hay algo concreto, algo aprehensible y que se pueda decir, es la presencia de una necesidad de amar y ser amado. De querer y de ser querido. Y un miedo indecible a conseguirlo. Un temblor y mucho pánico, que el deseo empuja a afrontar y que se convierten en dolor cuando se sabe que no es correspondido. Frente a la que los adultos han aprendido que la única opción es trabajar y trabajar, (re)tomar la costumbre y volver a empezar y si no funciona, tal vez fumar, tal vez beber. En este caso, volver a buscar en las canciones eso que la vida no da, o escatima. Mientras el tiempo pasa, time goes by.

Es poco más lo que se puede decir de esta obra ya que es inefable. Es una obra hecha para sentarse en la butaca y vivirla allí, que exige presencia y estar presente. Hecha para sentirla, entendiendo sentir como la forma de pensar que no se reduce a argumentos claros, concisos y concretos. Más poesía que filosofía. Ojo, la obra tampoco está hecha para emocionarse. Aunque es muy emocionante.