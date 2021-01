El cantante Leiva dice que no se pondrá la vacuna porque no se ve "funcionando como un conejillo de indias"

El cantante Leiva, que durante años fue el líder de la banda Pereza, ha protagonizado una de las polémicas de este inicio de 2021 con sus declaraciones en la revista Esquire sobre la vacuna del coronavirus.

A la pregunta de si se vacunaría si tuviera oportunidad, Leiva, que ha sido entrevistado junto a Joaquín Sabina, responde lo siguiente:

“Yo no. Prefiero convivir con esto como he convivido con la gripe y otras cosas. No me veo funcionando como un conejillo de indias. No”.