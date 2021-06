Leticia Sabater 'vacuna' a Ayuso, Sánchez y Simón en 'La Bananakiki', su canción del verano

El verano ya está aquí. No hay mejor muestra de ello que el estreno de la canción de Leticia Sabater: la Bananakiki. En este caso, como no podía ser de otra forma, el tema central es la vacuna contra el coronavirus. Y Sabater no podía ser más directa con en su estribillo: “Méteme la inyección, Bananakiki, métemela-pum-pum, métemela-ay”.

Este tema sigue la línea de hits veraniegos como Vete pa’l carajo, Toma pepinazo, 18 centímetros papi o La salchipapa.

En el videoclip de La Bananakiki Sabater aparece luciendo abdominales —tras su comentada operación— con un bikini rojo con plátanos y una gran inyección en la mano con la que se encarga de vacunar con “Astrapeneca” a varios rostros conocidos.